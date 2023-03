Nuno Borges segue em frente no Arizona

Nuno Borges passou aos quartos-de-final do Arizona Tennis Classic, depois de eliminar o russo Roman Safiulin (113.º mundial), por 7-5, 6-4. Foi um encontro incaracterístico para um hardcourt, pois registaram-se oito breaks e nada fácil para o tenista da Maia, já que, no set inicial, deixou escapar, por duas vezes, um break de vantagem e, na segunda partida, precisou de recuperar de 1-4. Nos "quartos" de novo Challenger da categoria 175, Borges (80.º) vai agora defrontar o australiano Alexei Popyrin (101.º) que eliminou o sueco Mikael Ymer (57.º), com um duplo 6-2.

No BNP Paribas Open, Carlos Alcaraz mantém intactos dois grandes objectivos: conquistar o primeiro título em Indian Wells e regressar à liderança do ranking mundial. E, entretanto, o teenager espanhol conseguiu, na quinta-feira, um feito inédito: derrotou Felix Auger-Aliassime, depois de somar por derrotas os três duelos anteriores frente ao canadiano.

No último, em Outubro, Alcaraz soçobrou no terceiro e decisivo set, algo que não queria repetir neste confronto que teve o Indian Wells Tennis Garden como cenário.

“O objectivo era manter-me em jogo, sabia que ia acabar por ter as minhas oportunidades. Provavelmente, realizei uma das minhas melhores exibições em 2023”, admitiu Alcaraz (2.º), após vencer Felix Auger-Aliassime (10.º), com um duplo 6-4.

Esta primeira vitória do espanhol de 19 anos sobre um top-10 desde a final do US Open, em Setembro passado, coloca-o pelo segundo ano consecutivo nas meias-finais do BNP Paribas Open – em 2022, perdeu com Rafael Nadal – onde vai ter como adversário outro jovem rival: Jannik Sinner.

O espanhol e o italiano dividiram os louros da vitória nos quatro embates anteriores, sendo o mais memorável o dos quartos-de-final do último US Open, onde Alcaraz venceu em cinco sets e mais de cinco horas, depois de salvar um match-point.

“Estou numa posição muito, muito melhor do que há um ano. Trabalhámos em todos os aspectos do meu jogo e também conheço melhor o meu corpo, sei quando devo treinar-me no court ou só ir ao ginásio”, afirmou Sinner (13.º), depois de obter a terceira vitória da carreira sobre um adversário do top-5, Taylor Fritz (5.º), por 6-4, 4-6 e 6-4.

Na prova feminina, Iga Swiatek confirmou que está melhor a cada encontro e cedeu somente cinco jogos à romena Sorana Cirstea (83.ª) para avançar para as meias-finais. A tenista polaca venceu por 6-2, 6-3 e terminou o encontro com 19 winners e cinco breaks concretizados.

Nas meias-finais, Switek vai reeditar o duelo dos oitavos-de-final do Open da Austrália, com Elena Rybakina (10.ª), ganho (6-4, 6-4) pela cazaque.

O outro lugar na final era discutido nesta sexta-feira entre a bielorrussa e campeã do Open da Austrália, Aryna Sabalenka (2.ª), e a grega Maria Sakkari (7.ª).