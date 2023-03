Futsal: Portugal perde com Espanha e falha final do Europeu feminino

A selecção de futsal feminino de Portugal perdeu, esta sexta-feira, frente à congénere de Espanha, bicampeã europeia, por 3-2, pelo que não repetirá a presença na final do Campeonato da Europa que decorre na Hungria.

Na Fónix Arena, em Debrecen, Portugal até entrou bem, a marcar logo no primeiro minuto, por Carla Vanessa, conservando a vantagem até praticamente meio da primeira parte. Mas os erros da equipa portuguesa e a valia do adversário nesta reedição da final do Euro 2022 - decidida a favor das espanholas no desempate por grandes penalidades -, acabou por ditar a reviravolta ao intervalo.

Mas, primeiro, o lance do golo português, na sequência de uma recuperação e insistência de Cátia Morgado, com Carla Vanessa a surgir para desviar para a baliza com apenas 21 segundos de jogo, no que foi o golo mais rápido em fases finais de Europeus femininos.

O empate surgiria aos oito minutos, por Lucía Gómez, um minuto depois de Ana Catarina ter adiado a igualdade. Espanha empatava graças a um erro de Lídia, com uma perda de bola fatal.

Ana Azevedo respondeu de pronto, mas Portugal recuava demasiado, convidando as adversárias a atacar. Noelia Montoro, na sequência de uma bola parada, colocava pouco depois a Espanha na frente, com o 2-1 obtido a seis minutos do intervalo.

Período em que Portugal tentou, sem sucesso, surpreender as espanholas. A selecção nacional regressou mais assertiva para o segundo tempo, construindo alguns lances de muito perigo, com Janice Silva a acertar no poste (23'), ímpeto aproveitado por Ana Azevedo para uma penetração que levou demasiado longe, acabando por perder o controlo da bola.

Portugal chegaria, porém, à igualdade, de novo por Carla Vanessa (27'), após recuperação e assistência de Ana Azevedo. Mas a festa não durou muito, já que, no minuto seguinte a Espanha voltou a assumir o comando com um golo de Irene Córdoba, após uma flagrante desatenção defensiva.

Nos minutos finais, Portugal forçou no ataque apostando num 5x4, mas sem criar grande perigo junto da baliza adversária, já depois de a Espanha ter enviado uma bola ao poste na sequência de um livre de 10 metros.

A selecção espanhola prepara-se, agora, para a terceira final consecutiva, que discutirá diante do vencedor da segunda meia-final, a disputar ainda nesta sexta-feira, entre Hungria e Ucrânia.