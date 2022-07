Selecção feminina deixou fugir o título europeu de futsal

Repetiu-se a final da primeira edição do Europeu de futsal feminino e repetiu-se o desfecho. Espanha voltou a bater Portugal e a conquistar o título continental da modalidade, desta vez numa final discutida até ao último segundo e decidida no desempate por grandes penalidades (4-1), após o 3-3 no prolongamento.

Empurrada pelos quase 3000 adeptos que marcaram presença no Pavilhão Multiusos de Gondomar, a selecção portuguesa desde cedo tomou conta das operações. Rigorosa defensivamente, manteve quase sempre o adversário à distância e foi esperando, pacientemente, por uma oportunidade.

A primeira surgiu aos 7m10, por Ana Azevedo, que perdeu o duelo com a guarda-redes espanhola. A segunda aos 10m30, com as mesmas protagonistas, após uma transição. A terceira, essa, redundou em golo: Ana Azevedo combinou com Fifó e foi receber a bola já dentro da área para fazer o 1-0.

Pouco mudou no guião do jogo nos minutos seguintes. Já com Janice em campo, Portugal ganhou capacidade para segurar a bola no meio-campo contrário e, numa reposição lateral, chegou mesmo ao 2-0, a dois minutos do fim — a pivot que está de regresso ao Benfica assistiu Pisko, que só teve de encostar para a baliza.

Parecia a despedida perfeita para a primeira parte, mas um invulgar erro na saída de bola (o passe de Janice ficou curto) permitiu a Espanha reduzir a diferença, graças a um forte remate de Ale de Paz. Ana Catarina, que aos 13’ tinha feito uma defesa de alto nível, desta feita não conseguiu sequer esboçar uma reacção.

O jogo recomeçava com tudo em aberto, mas, ainda assim, era a Espanha que estava obrigada a arriscar mais. Seria Portugal, porém, a ficar mais perto do terceiro golo quando, aos 30’, Janice lançou Inês Fernandes para um remate que esbarrou na trave. Instantes depois, foi Pisko a ameaçar de livre.

Demos tudo o que tínhamos, mas não foi suficiente para conquistarmos o nosso objetivo. Vice-Campeãs da Europa e voltaremos mais fortes ?? Obrigado por orgulharem Portugal! ???? #VamosComTudo pic.twitter.com/Yyw2LFYrF8 — Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2022

À medida que o tempo ia correndo, as espanholas iam acelerando. E aos 34’ foram premiadas: um corte de cabeça da defesa portuguesa deixou a bola à mercê de um forte remate de Ale de Paz, que bisou no encontro, com uma finalização tão certeira quanto espontânea.

Cátia Morgado esteve muito perto do 3-2 a 2m49s do fim, mas o jogo foi mesmo para prolongamento, com o desperdício a prolongar-se: Ana Azevedo acertou na trave, Pisko falhou um livre de 10 metros. Do lado contrário, maior eficácia na finalização: novo remate de fora da área, desta vez de María Sanz, e reviravolta no marcador.

Portugal entrava em desvantagem na segunda metade do tempo extra, mas repetia o pecado capital. Carla Vanessa falhou mais um livre directo e nem à terceira tentativa da marca dos 10 metros a selecção nacional acertou - Pisko atirou ao lado. A 1m16s do fim, no entanto, Pisko fez mesmo o 3-3 quando a equipa já forçava o 5x4 e deixou tudo empatado.

Era preciso recorrer ao desempate por grandes penalidades e, nesse capítulo, as espanholas estiveram irrepreensíveis. Quatro remates, quatro golos (e Portugal até foi trocando de guarda-redes), contra apenas um do adversário. Estava revalidado o título. Espanha domina o futsal europeu.