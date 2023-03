Semana de trabalho de 69 horas? Jovens forçam Governo coreano a recuar

Na Coreia do Sul, várias empresas pediram o aumento do limite de horas de trabalho semanais de 52 para 69 horas. Os protestos dos jovens fizeram o Governo voltar atrás com a proposta.

O Governo sul-coreano foi forçado a repensar uma proposta que levaria ao aumento do limite de horas de trabalho semanais — das actuais 52 horas para 69 horas semanais — depois de os jovens da geração Z e millennials se terem manifestado contra. A proposta agradava ao patronato, que alega ser difícil cumprir todos os prazos com o limite actual, mas os mais jovens fizeram finca-pé, dizendo que a mudança prejudicaria a sua saúde e o equilíbrio entre vida e trabalho, escreve o The Guardian.

O Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, pediu ao Governo que reconsiderasse a medida e que "comunicasse melhor com o público, especialmente com os mais jovens", afirmou o assessor de imprensa presidencial, Kim Eun-hye. Ainda de acordo com a mesma fonte, citada pelo Korea Herald, "o centro da política laboral [de Yoon] é proteger os direitos e interesses de trabalhadores menos privilegiados, como a geração Z e os millennials".

Na Coreia do Sul, desde 2018 que o tempo máximo de trabalho semanal permitido por lei são 52 horas. Com a alteração, os coreanos passariam a poder trabalhar até quase 14 horas diárias, cinco dias por semana.

Esse foi, precisamente, o argumento usado pela Confederação Coreana de Sindicatos para se posicionar contra a medida: "Tornaria legal trabalhar desde as 9h até à meia-noite, cinco dias por semana. Não há respeito pela saúde ou tempo de descanso dos trabalhadores", afirmou, em comunicado.

O ministro do Trabalho coreano, Lee Jung-sik, defendeu o aumento, argumentando que permitiria às mulheres acumular horas extras que poderiam ser, mais tarde, usadas como folgas, avançou a CNN. Contudo, os grupos de defesa dos direitos das mulheres acreditam que funcionaria ao contrário: "Enquanto os homens trabalham mais horas e seriam dispensados das responsabilidades e direitos associados ao trabalho doméstico e de cuidado, as mulheres iriam acumular todo este trabalho."

A proposta de aumentar o horário de trabalho vem no sentido contrário ao de outros países como o Reino Unido, que começaram a testar a redução dos dias de trabalho para quatro por semana. Em Portugal, a semana de quatro dias vai ser testada e, em Fevereiro, 90 empresas já tinham manifestado interesse em experimentar este modelo.

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a percentagem de pessoas que trabalham mais do que 50 horas semanais na Coreia do Sul era de 19,7%, acima da média de 10% da OCDE. Em média, cada coreano empregado trabalhou 1915 horas em 2021. A média da OCDE é de 1716 horas por trabalhador. Em Portugal, a média é de 1649 horas.