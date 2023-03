Desordem Mundial. O Ártico aqui tão perto

Com a ajuda do investigador Tomé Ribeiro Gomes, procuramos perceber as implicações da geopolítica do Ártico para o Ocidente.

Neste novo episódio do Desordem Mundial, fala-se sobre a geopolítica do Ártico, em concreto sobre a ausência de regulação e as pretensões da Rússia e da China naquela zona do globo. Com a ajuda do investigador Tomé Ribeiro Gomes, procuramos também perceber as implicações da geopolítica do Ártico para o Ocidente. No início, analisa-se o domínio da China na mineração e refinação das terras raras e minérios, o acordo de restabelecimento de relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e o Irão, e as eleições na Estónia. No fim, as habituais recomendações com livros e uma série.

