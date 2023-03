Mourinho leva AS Roma ao “Hall of Fame” da Liga Europa

AS Roma, Manchester United, Juventus, Sevilha, Feyenoord, Bayer Leverkusen e U. St. Gilloise garantiram, esta quinta-feira, o apuramento para os quartos-de-final da Liga Europa, com a lógica da primeira mão a prevalecer.

No dia em que foi distinguido com a entrada no "Hall of Fame" italiano, José Mourinho conduziu a AS Roma ao grupo dos melhores oito da competição, tendo passado incólume (0-0) em San Sebastián, onde resistiu ao inconformismo da Real Sociedad, defendendo com todas as forças a vantagem de golos construída em Roma.

Rui Patrício teve noite intensa, mas a ineficácia condenou os bascos, que nunca estiveram perto de discutir a passagem aos "quartos".

Com a eliminatória no bolso, o Manchester United podia limitar-se a gerir a vantagem (4-1) conseguida ante o Betis, em Old Trafford. Mas em Sevilha, no Benito Villamarín, os ingleses confirmaram a presença nos quartos-de-final com novo triunfo (0-1), selado por Marcus Rashford (55').

A formação dos portugueses Rui Silva e William Carvalho (ambos titulares) criou ocasiões suficientes para poder discutir a eliminatória, sendo penalizada pela ineficácia que permitiu a outra dupla lusa (Bruno Fernandes e Diogo Dalot) seguir em frente.

Jorge Jesus eliminado

Afastado das competições europeias ficou o Fenerbahçe do treinador Jorge Jesus, apesar da vitória (1-0) sobre os espanhóis do Sevilha, que seguraram a vantagem (2-0) da primeira mão. Enner Valencia marcou de penálti (41'), mas os turcos não conseguiram igualar a eliminatória.

Sem quaisquer hipóteses de prolongar o equilíbrio da primeira mão, os ucranianos do Shakhtar Donetsk foram goleados (7-1) em Roterdão, por um Feyenoord avassalador. Orkun Kokcu e Oussama Idrissi bisaram depois de Giménez (9') ter dado vantagem aos neerlandeses. Alireza (64') e Danilo (66') completaram a goleada atenuada por Kelsy (87').

A Juventus venceu (0-2) o Friburgo, com golos de Vlahovic (45' g.p.) e Chiesa (90+5'), confirmando o resultado do embate de Turim (1-0), na primeira mão.

Os oitavos-de-final ficaram completos com a ronda da noite, onde a Roma de Mourinho dominava as atenções. Na Arena Puskás, com o árbitro português Artur Soares Dias, o Leverkusen pisou o palco da final para, em apenas três minutos, confirmar a tendência da primeira mão (2-0). Diaby arrancou imparável para a baliza do Ferencváros, anulando qualquer tentativa de recuperação dos húngaros. Adli (81') encerrou a discussão.

Já na Bélgica, depois do 3-3 de Berlim, o Union Saint-Gilloise adiantou-se com um golo de Teuma (18'). A hierarquia da fase de grupos, de que o Sp. Braga foi vítima, prevaleceu, com os belgas a imporem-se graças a mais dois golos (3-0), assinados por Amani (63') e Lapoussin (90+4').