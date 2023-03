Manchester United supera trauma de Liverpool com goleada ao Betis

O Manchester United superou, esta quinta-feira, em Old Trafford, o trauma de Liverpool à custa do Betis de Sevilha, que os ingleses bateram por 4-1, com golos de Rashford (6'), Antony (52'), Bruno Fernandes (58') e Weghorst (82').

Uma goleada que não dispensou um pequeno apontamento de drama, quando os espanhóis igualaram ainda na primeira parte, em lance polémico, com o VAR a validar um golo nascido de um possível braço de Juanmi.

Para alívio de Ten Hag, o brasileiro contratado ao Ajax corrigiu o golo de Ayoze Pérez (32'), colocando os "red devils" na rota de importante êxito no duelo dos oitavos-de-final da Liga Europa, que o próprio Antony até poderia ter selado se não tivesse falhado em duas ocasiões o quarto golo (63 e 80'), ambos na cara de Claudio Bravo.

Não aproveitou o brasileiro, marcou o neerlandês Weghorst, numa insistência que pode valer o apuramento dos ingleses. Ao Betis, que teve William Carvalho no "onze" titular, compete agora a ingrata tarefa de dar a volta à eliminatória no Benito Villamarín, onde no domingo atrasou (0-0) o Real Madrid na corrida pelo título espanhol.

Empate com seis golos em Berlim

Na primeira "fornada" do dia, Bayer Leverkusen e Roma garantiram uma vantagem de dois golos para a viagem da segunda mão.

Os alemães bateram os húngaros do Ferencvaros graças aos golos de Kerem Demirbay (9') e de Edmond Tapsoba (86').

Também a equipa de José Mourinho, animada pelo triunfo sobre a Juventus e pelo quarto lugar na Série A, marcou cedo à Real Sociedad, por El Shaarawy (13'), confirmando o triunfo a três minutos dos 90, por Marash Kumbulla.

O defesa central albanês, de 23 anos, chamado na segunda parte, apontou num fulminante cabeceamento, num canto, o golo que dá maior margem aos italianos para a deslocação ao País Basco.

Os outros dois jogos terminaram empatados (3-3), com o Union Berlin a anular por três vezes a vantagem do Union Saint-Gilloise, velho conhecido do Grupo D, que integrava o Sp. Braga. Juranovic, num livre irrepreensível, empatou perto do intervalo (42'), depois de Victor Boniface (28') ter adiantado a formação belga.

O nigeriano bisou (72'), já depois de Vertessen (58') ter dado nova vantagem (1-2) aos visitantes, desfazendo o 2-2 conseguido, por Robin Knoche (69'), que falhou o penálti mas salvou a face na recarga. A fechar (89'), Sven Michel evitou a segunda derrota caseira frente ao Saint-Gilloise, que na fase de grupos venceu por 0-1. O outro empate aconteceu em Alvalade: Sporting-Arsenal (2-2).

À noite, para além do Manchester United, também Juventus e Sevilha somaram vitórias caseiras. Depois da derrota em Roma, a Juventus bateu o Friburgo (1-0), com um golo de cabeça do argentino Di María (53'). Os alemães ainda empataram, por Lucas Höler (63'), mas o golo foi anulado após intervenção do VAR.

Na Andaluzia, o Fenerbahçe de Jorge Jesus resistiu 56 minutos, até à entrada de Jordán, autor do golo dos sevilhanos, lançado na segunda parte. E foi do banco que veio a confirmação do triunfo sevilhista, com Erik Lamela a fazer o 2-0, 15 minutos após ter rendido Bryan Gil.

O Shakhtar Donetsk-Feyenoord parecia condenado a terminar sem golos, mas Yaroslav Rakitskiy (79') e Ezequiel Bullaude (88') decidiram dar cor à igualdade (1-1).