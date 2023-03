O FC Porto tem um plantel composto em 30% por jogadores da equipa B e 40% por futebolistas que vieram de equipas médias?

Após a eliminação do FC Porto da Champions, Sérgio Conceição veio lembrar que a actual equipa portista é formada por um grande número de futebolistas com pouca experiência ao mais alto nível.

A frase

“Tudo o que fazemos com 30% do plantel da equipa B, outros 40% que vieram de equipas médias como Santa Clara, P. Ferreira, Famalicão, Rio Ave... E depois o meu mérito é zero” Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

O contexto

No final do jogo entre o FC Porto e o Inter de Milão, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, disputado na terça-feira, no Estádio do Dragão, e que terminou empatado a zero, ditando a eliminação dos "azuis e brancos" da competição, Sérgio Conceição manifestou a sua insatisfação por considerar que o trabalho que está a realizar no FC Porto não está a ser devidamente reconhecido num contexto de muitos constrangimentos financeiros, nomeadamente a necessidade de o clube cumprir com os pressupostos impostos pelo "fair play" financeiro da UEFA, que têm dificultado ou mesmo impedido o clube portuense de contratar jogadores de maior qualidade ou experiência.

Os factos

Tendo por base o actual plantel que compõe a principal equipa de futebol do FC Porto que consta no site oficial dos "dragões", o universo de atletas em causa é de 31 jogadores.

As situações são muito diversas, mas tendo em consideração qual a equipa em que cada jogador competiu maioritariamente nesta temporada e também na temporada anterior, constata-se que mais de metade do actual plantel às ordens de Sérgio Conceição já estava na principal equipa "azul e branca" ou, tendo chegado esta época ao Dragão, não se enquadrando nas duas hipóteses mencionadas por Sérgio Conceição. Em termos percentuais, que foi como o técnico portista colocou a questão, o valor deste lote de jogadores - já da casa ou de clubes com estatuto - é de 58,06%.

O restante grupo de atletas com mais peso na formação portista é aquele que, recuando pelo menos duas épocas, é oriundo da equipa B "azul e branca". Estão neste lote atletas como Francisco Meixedo, Rodrigo Conceição, Namaso ou Bernardo Folha. No total, e em termos percentuais, representam 25,80% do actual plantel do FC Porto.

Por fim, há um terceiro lote de jogadores que, mais uma vez, recuando pelo menos duas épocas, chegaram ao principal plantel "azul e branco" oriundos de equipas médias. E aqui a análise que o PÚBLICO realizou tomou a liberdade de considerar David Carmo ou Galeno, que jogavam no Sp. Braga, como fazendo parte deste grupo. O que pode ser questionável dado o desempenho do emblema minhoto nas épocas mais recentes. Mas, mantendo este critério, juntam-se ao duo ex-bracarense nomes como os de Eustáquio, André Franco ou Samuel Portugal. No total, e de novo em termos percentuais, eles representam 16,12% do actual plantel do FC Porto. Um valor que sobe para 25,80% se alargarmos o período em análise às últimas três épocas de cada um dos 31 atletas do actual plantel portista.

Em suma

Não há dúvida de que Sérgio Conceição tem sido forçado a recorrer a muitos jogadores inexperientes para montar as suas equipas desde que é treinador do FC Porto. Contudo, considerando o actual plantel "azul e branco", os valores percentuais que foram apresentados pelo técnico portista surgem algo inflacionados. Isto porque, nas palavras de Conceição, ele estaria a trabalhar com um plantel em que 70% dos seus elementos eram oriundos da equipa B ou de clubes de dimensão média.

Ora, tendo em consideração o historial dos futebolistas portistas que se encontram neste momento à disposição do treinador "azul e branco" desde a época passada, a percentagem atinge 41,92%. E mesmo considerando onde estavam esses atletas há três temporadas a percentagem chega aos 51,60%.