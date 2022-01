FC Porto recompra Galeno ao Sp. Braga

Wanderson Galeno está de regresso ao FC Porto. O extremo brasileiro, que o Sp. Braga comprou aos portistas em 2019, foi recomprado pelos “dragões” por nove milhões de euros e assinou contrato até 2026, depois de 24 golos e 25 assistências em 155 jogos pelos minhotos.

O FC Porto garante assim um jogador que pode replicar o que fazia Luis Díaz na ala-esquerda de Sérgio Conceição, sendo até jogadores com características semelhantes. A explosão, velocidade e capacidade de drible estão em comum com Díaz e até os movimentos interiores podem ser replicados pelo brasileiro. Esta mexida dará, em tese, um motivo a Sérgio Conceição para esfriar o ímpeto crítico que apresentou após o jogo frente ao Marítimo.

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD vem comunicar, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, ter chegado a um acordo com a Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD para a aquisição dos direitos desportivos e 100% dos direitos económicos, do atleta Wenderson Galeno, pelo montante de 9.000.000€ (nove milhões de euros), acrescido do montante relativo à solidariedade, não tendo a Sociedade assumido qualquer custo de intermediação. Mais se informa que a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD celebrou com o jogador um contrato válido por 4,5 épocas desportivas, ou seja, até 30 de Junho de 2026, tendo acordado uma cláusula de rescisão no montante de 50.000.000 € (cinquenta milhões de euros)”, pode ler-se no comunicado enviado à CMVM.