Sérgio Conceição e a saída de Luis Díaz: “Como não há planeamento...”

Treinador do FC Porto foi cáustico relativamente à transferência do colombiano para o Liverpool.

Foram duras as palavras de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na reacção à transferência de Luis Díaz para o Liverpool. O técnica lamenta a falta de planeamento e alerta para a necessidade de rever os objectivos para a temporada.

“Nas grandes empresas, nos grandes clubes, o planeamento é feito em função dos objectivos. Como existe pouco planeamento ou não há, temos de rever esses objectivos e pensar um bocadinho no que vai ser o nosso futuro próximo”, apontou, instantes depois do triunfo sobre o Marítimo, para o campeonato.

“Estou num clube exigente, eu sou exigente... Neste momento é verdade que está mais difícil, mas faz parte do meu trabalho encontrar soluções. Hoje no banco tinha dois centrais, dois laterais, dois guarda-redes, é nisso que temos de pensar. Olhar para o futuro e perceber que tudo o que são os nossos objectivos poderão, aqui ou acolá, ficar mais difíceis de realizar “, alertou.

Em causa está a saída de Luis Díaz para Inglaterra, oficializada neste domingo. O colombiano era um activo determinante no plantel (o mais virtuoso no ataque e o melhor marcador da equipa) e a equipa técnica do FC Porto nunca escondeu a vontade férrea de o manter neste mercado de Inverno.

O desfecho, porém, acabou por ser outro. Embora tivesse uma cláusula de rescisão da ordem os 80 milhões de euros, Luis Díaz acabou por ser negociado por 45 milhões de euros, a que podem acrescentar-se outros 15 em função de objectivos. Um negócio que gerou desagrado junto de boa parte dos adeptos e, pelas palavras de Sérgio Conceição, também no seio da equipa técnica.