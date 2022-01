Liverpool oficializa Luis Díaz

FC Porto e Liverpool acordaram, a um dia do fecho da janela de mercado de Inverno, a transferência do internacional colombiano Luis Díaz, extremo que soma 119 jogos e 41 golos em duas épocas e meia ao serviço dos “dragões”. Um negócio de 45 milhões de euros, que poderá chegar aos 60 milhões. O emblema inglês fez o anúncio aos adeptos dos “reds” no site e nas redes sociais, com Díaz a exibir a nova camisola, explicando que o contrato é de longa duração e que Díaz se apresentará em Merseyside depois do compromisso com a selecção da Colômbia.

A transferência precipitou-se na sequência da proposta apresentada pelo Tottenham, a rondar os 45 milhões de euros (mais 10 milhões por objectivos), tendo o Liverpool jogado com a preferência do futebolista e com mais cinco milhões em objectivos, verba a que terão de ser deduzidos os 20 por cento detidos pelo Junior Barranquilla, mais respectivas comissões. Isto porque o FC Porto detém apenas 80% do passe do jogador.

We have completed the signing of Luis Diaz from FC Porto, subject to the successful granting of a work permit and international clearance ???? #VamosLuis — Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022

Financeiramente “estrangulado”, situação agravada pela pandemia e pela eliminação da Liga dos Campeões, o FC Porto sacrificou o aspecto desportivo ao prescindir do melhor marcador da equipa, com 16 golos em 28 jogos, e vice-artilheiro da Liga, com 14 golos, numa altura em que a equipa orientada por Sérgio Conceição lidera o campeonato com seis pontos de vantagem sobre o Sporting e nove em relação ao Benfica.

Luis Díaz chegou ao FC Porto no início da época de 2019-20, com 22 anos, oriundo do Junior Barranquilla, tendo conquistado ao serviço dos “dragões”, logo no primeiro ano, o título de campeão nacional, a Taça de Portugal e a Supertaça Cândido de Oliveira. Em Julho do ano passado, Díaz confirmou na Copa América a evolução notória ao serviço dos portistas, tendo sido considerado o jogador-revelação da competição americana, em que foi o melhor marcador a par de Lionel Messi e do peruano Lapadula, todos com quatro golos.

Luis Díaz representa, apesar da controvérsia gerada em torno dos valores avançados pelos media ingleses, um encaixe interessante para um investimento que terá rondado os sete milhões de euros, mas muito contestado pelo universo portista, cujas expectativas acabaram defraudadas depois das notícias que apontavam para uma transferência nunca inferior à cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.