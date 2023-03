Uma peça de teatro juvenil para questionar os descobrimentos (sem maiúsculas)

Que termos poderiam ser usados para descrever a época da colonização? No espectáculo descobri-quê?, com estreia marcada para esta sexta-feira no Centro Cultural de Paredes de Coura, “invasões”, “pilhagens”, “catequizações forçadas” e “matanças” são alguns dos que surgem escritos em faixas brancas. “Os encobrimentos portugueses”, dirão mesmo os intérpretes (Joyce Souza, Tiago Jácome e Waldju Kondo), que entram em cena parecendo-se com exploradores de outro planeta — fatos compridos a tapar tudo excepto as mãos, máscaras grandes a cobrir o rosto. Agora, já sem os enigmáticos escudos faciais, anunciam: “Acabámos de descobrir a vossa escola. Vamos inaugurá-la.”

