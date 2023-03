Partido de agricultores dos Países Baixos ganha eleições em protesto contra política ambiental

Um partido de protesto formado por agricultores agitou a paisagem política nos Países Baixos esta quarta-feira ao posicionar-se como o grande vencedor das eleições regionais que determinam a composição do Senado.

O partido BoerBurgerBeweging (BBB, ou Movimento de Cidadãos Agricultores) organizou uma onda de manifestações contra as políticas ambientais do Governo e as projecções indicam que ganhou mais lugares no Senado do que o partido VVD, do primeiro-ministro Mark Rutte.

Uma projecção à boca das urnas atribuiu ao BBB 15 dos 75 lugares do Senado, que tem o poder de bloquear legislação aprovada na câmara baixa do Parlamento, e o VVD desce de 12 para 10 senadores.

A ascensão meteórica do BBB é um duro golpe para a coligação de Governo e deixa em dúvida o objectivo de reduzir drasticamente a poluição por óxidos de azoto nas quintas, o único assunto para o qual o BBB foi criado, em 2019.

“Já ninguém nos vai poder continuar a ignorar”, disse a líder do partido, Caroline van der Plas, à Rádio 1. “Os eleitores manifestaram-se muito claramente contra as políticas do Governo.”

O Governo tem como objectivo reduzir para metade as emissões de azoto até 2030, uma vez que um número relativamente grande de cabeças de gado e um elevado uso de fertilizantes conduziram a níveis de óxidos de azoto no solo e na água que violam a regulação da União Europeia.

O problema do azoto tem paralisado a construção nos Países Baixos, à medida que grupos ambientalistas foram ganhando uma série de processos judiciais que obrigam o Governo a limitar as emissões e a preservar o ambiente, antes de poderem ser emitidas novas licenças de construção.

O BBB alega que o problema tem sido empolado e que as soluções propostas são desequilibradamente injustas para os agricultores, levando ao encerramento de muitas quintas e a problemas na produção alimentar.

O Governo de Rutte não tem uma maioria no Senado desde as eleições anteriores, em 2019, e tem de negociar para chegar a acordos, sobretudo com a oposição de esquerda. Os dois partidos mais cooperantes, o Trabalhista e os Verdes, parecem ter conseguido manter os seus senadores, ficando, em conjunto, com igual número face ao BBB, possivelmente suficiente para continuar a apoiar as políticas de Rutte.

Em 2021, o BBB ganhou apenas um lugar na câmara baixa do parlamento, mas a sua popularidade disparou à medida que crescia a desconfiança para com o Governo e a irritação com assuntos como a imigração. O Governo de Rutte, que está no quarto mandato, tem uma taxa de aprovação de 20%, a mais baixa em uma década.