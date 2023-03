Monstra 2023: encontro com a animação portuguesa, entre Hollywood e o Japão

Os filmes só começam na quinta-feira, mas a 22.ª edição do Monstra – Festival de Animação de Lisboa abre um dia antes com a inauguração das mostras dedicadas ao realizador e artista alemão Raimund Krumme (Traços de Movimento, na Sociedade Nacional de Belas-Artes até 1 de Abril) e ao centenário do cinema de animação português (100 Anos, 100 Filmes, na Cinemateca até 9 de Junho). E o programa da sessão oficial de abertura, no Cinema São Jorge (quinta, às 21h30), é um bom mostruário daquilo que o festival tem para oferecer ao longo dos próximos 11 dias, ainda no rasto do inédito caso Ice Merchants, de João Gonzalez.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt