Vila Real com três suspeitos de abusos sexuais a menores. Nenhum no activo na diocese

A Diocese de Vila Real informou esta terça-feira que recebeu uma lista com três nomes de clérigos suspeitos de abusos sexuais sobre menores. De acordo com um comunicado emitido por aquela entidade, nenhum dos visados se encontra actualmente em funções na diocese. Um dos casos vai ser comunicado ao Ministério Público.

"Dois nomes reportam-se a casos já conhecidos publicamente e que tiveram, em devido tempo, o adequado tratamento civil e canónico tendo como resultado uma pena de suspensão e a dispensa do ministério", informa-se ainda.

Quanto ao terceiro alegado abusador, "refere-se a um sacerdote incardinado noutra diocese", que já foi informada do caso "e a quem compete tomar as medidas canónicas adequadas". "De imediato o sacerdote foi afastado por esta diocese de Vila Real, onde reside, de toda a colaboração pastoral até a situação estar clarificada", adianta também.

O caso vai ser comunicado ao Ministério Público.

A Diocese de Vila Real informa também que o bispo responsável decidiu reforçar a Comissão Diocesana de Protecção de Menores e Pessoas Vulneráveis "com mais pessoas de reconhecida competência". "Com a colaboração desta comissão que passará a ser dirigida por leigos, a diocese pretende alargar as modalidades concretas de escuta e de apoio às vítimas."

Até ao momento, apenas as dioceses de Beja e de Setúbal não adiantaram qual o número de suspeitos de abusos sexuais reportado nas listas que receberam.

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica validou 512 testemunhos, apontando, por extrapolação, para pelo menos 4815 vítimas. Vinte e cinco casos foram enviados ao Ministério Público, que abriu 15 inquéritos, dos quais nove foram arquivados.

Os testemunhos referem-se a casos ocorridos entre 1950 e 2022, o espaço temporal abrangido pelo trabalho da comissão.

No relatório, divulgado em Fevereiro, a comissão alertou que os dados recolhidos nos arquivos eclesiásticos sobre a incidência dos abusos sexuais “devem ser entendidos como a ‘ponta do iceberg’” deste fenómeno.

A comissão entregou à Conferência Episcopal Portuguesa uma lista de alegados abusadores, alguns no activo, tendo esta remetido para as dioceses a decisão de afastamento de padres suspeitos de abusos.​