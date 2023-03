Abusos na Igreja: a hora da política

Regresso, com tristeza, à Igreja e aos seus desmandos. E regresso com uma curta deriva, confessando que tenho uma conceção muito própria, porventura heterodoxa, do que deve ser um Estado laico. Apesar de ateu, mas talvez porque educado no seio de uma família católica “progressista” que nunca me impôs qualquer caminho em matéria de religião, desde cedo dispensei visões exaltadas e jacobinas. O ateísmo nunca verdadeiramente é uma opção, mas o meu nunca foi, felizmente, uma mera reação.

