Quatro urgências pediátricas de Lisboa e Vale do Tejo fecham à noite. Dez ficam sempre abertas

Dez dos 14 serviços de urgência de pediatria existentes na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) vão permanecer sempre abertos, enquanto três - os dos hospitais de São Francisco Xavier (Lisboa), de Loures e de Torres Vedras - fecham ao exterior todos os dias à noite, entre as 21 horas e as 9 horas, e o do Hospital de Setúbal deixa também de admitir crianças e adolescentes doentes neste período nocturno mas só de 15 em 15 dias, anunciou esta segunda-feira a Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Estes horários arrancam em 1 de Abril e vigoram até 30 de Junho, de acordo com o plano de reorganização que estava a ser preparado desde o início do ano e que agora foi revelado.