Cinco urgências pediátricas fechadas à noite e oito abertas, propõem coordenadores

Coordenadores das urgências de pediatria de Lisboa e Vale do Tejo propuseram modelo que esperam ver aprovado esta terça-feira à tarde na reunião com a Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde.

Os coordenadores das urgências de pediatria da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) propuseram o encerramento à noite destes serviços nos hospitais de São Francisco Xavier (Lisboa), Loures, Setúbal, Barreiro e Vila Franca de Xira. As outras oito urgências pediátricas da região deverão manter-se abertas 24 horas por dia, de acordo com este modelo que foi aprovado de forma unânime pelos responsáveis dos serviços, adianta o director do departamento de pediatria do Hospital Beatriz Ângelo (Loures), Paulo Oom.

Se esta reorganização da rede for aprovada pela Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), abertas em permanência ficarão as urgências de pediatria dos hospitais Santa Maria e Dona Estefânia (ambos em Lisboa), Amadora-Sintra, Almada, Santarém, Caldas da Rainha e Torres Novas. A urgência do Hospital de Cascais também permanecerá aberta 24 horas, uma vez que isso está instituído no contrato (esta unidade é gerida em parceria público-privada).

Eventualmente, e se tal se revelar necessário, a urgência pediátrica de Loures - que desde a semana passada tem encerrado à noite e ao fim-de-semana por falta de médicos especialistas - poderá manter-se também sempre aberta, acrescenta. Caso uma criança ou adolescente necessite de ficar internado, será reencaminhado para o hospital da sua área de residência, até porque as urgências que encerram à noite terão sempre um pediatra a trabalhar, lembra.

Resta saber se a proposta dos coordenadores será aprovada nestes moldes pela Direcção Executiva do SNS nesta terça-feira à tarde, na reunião convocada para ouvir os responsáveis dos serviços, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, os administradores dos hospitais em causa, além do INEM e da linha Saúde 24 e ainda a comissão encarregada de estudar a reorganização das urgências. “Depois da reunião tem que ser tomada uma decisão”, enfatiza Paulo Oom.

A Direcção Executiva do SNS deve concluir esta semana o plano de reorganização das urgências pediátricas de LVT. Na terça-feira passada, revelou que estão em discussão “diferentes cenários de reorganização” da rede de urgências e referiu que em análise estão “opções clínicas que garantam previsibilidade, segurança, qualidade, acesso e proximidade” com o objectivo de assegurar “a coesão territorial”, tendo “como perspectiva a abordagem utilizada neste âmbito nos países europeus”.

Paulo Oom destaca que esta é a fase final de um ciclo que se iniciou há mais de um mês com a nomeação de uma unidade técnica operacional composta pelos coordenadores das urgências pediátricas e encarregada de propôr uma reorganização dos serviços que desde há muito estão confrontados com a escassez de médicos especialistas.

Para contornar este problema, os pediatras das urgências que fecharem à noite terão que reforçar as equipas dos hospitais que se mantêm abertos, precisa, frisando que "não há recursos humanos nem dinheiro" para manter todas as urgências pediátricas abertas em LVT, nem tal “se justifica, é sustentável ou racional”, uma vez que são poucas as crianças e adolescentes que recorrem a estes serviços à noite.

Dá o exemplo do hospital de Loures, com “a segunda maior urgência pediátrica” da região e onde há cerca de 15 a 20 atendimentos à noite, a maior parte dos quais não são casos urgentes. Aliás, nota, mesmo de dia, cerca de 70% das situações não são urgentes.

O médico explica ainda que a urgência de Loures apenas tem funcionado à custa de um elevado número de horas extraordinárias feitas pelos pediatras. “Nos últimos três anos, cada um fez 700 horas extra. Um médico aguenta isto um ano, dois ou três, mas depois não aguenta mais e sai”, descreve. “O esforço humano para manter todas estas urgências a funcionar não se justifica e o preço de não reorganizar isto agora é encerrar tudo daqui a uns anos”.

É preciso ainda “pensar mais a montante” e, eventualmente, “voltar a ter pediatras nos centros de saúde”, sustenta, assegurando que haveria muitos médicos disponíveis para fazerem “ambulatório”, sem a pressão e os turnos da actividade hospitalar.