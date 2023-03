Plano de reorganização das urgências pediátricas fica concluído esta semana

Director Executivo do SNS diz que apresentará esta semana plano final de reorganização das urgências de pediatria, urologia e gastrentereologia de Lisboa e Vale do Tejo

Foi uma tarde de reuniões com mais de uma centena de profissionais das especialidades de pediatria, urologia e gastrenterologia e com responsáveis das instituições hospitalares da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) para definir a reorganização e o funcionamento em rede das urgências de todas estas especialidade de forma a contornar a escassez de médicos. Mas o plano para a reorganização destas respostas não foi divulgado esta terça-feira no final das reuniões com a Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), ao contrário do que era esperado.

O director executivo do SNS, Fernando Araújo, assegurou que a estratégia de reorganização em rede das urgências de pediatria, urologia e gastrenterologia será apresentada esta semana e sublinhou a abertura dos profissionais de saúde e o "grande alinhamento" de posições manifestado.

O plano final será “concluído com a tranquilidade, ponderação e diálogo necessários em matérias complexas e que afectam de forma profunda a vida das pessoas”, justificou a Direcção Executiva do SNS em comunicado.

Destacando “a representatividade e o envolvimento únicos das instituições e dos profissionais do terreno neste processo”, a Direcção Executiva refere que a estratégia de reorganização das urgências das três especialidades será apresentada “nos próximos dias, após longas semanas de trabalho”.

Nas reuniões participaram os directores dos serviços e os responsáveis dos hospitais, a Administração Regional de Saúde de LVT, o INEM, além de dois grupos de trabalho - a comissão que está a estudar a reorganização das urgências metropolitanas e "a unidade técnica operacional" que é composta pelos coordenadores dos serviços de pediatria de LVT.

Muito aguardado é o plano final de reorganização das urgências de pediatria da região, depois de, na semana passada, o serviço do Hospital Beatriz Ângelo (Loures) ter passado a encerrar à noite e ao fim-de-semana, devido à saída de pediatras.

O presidente da Câmara Municipal de Loures adiantou, entretanto, que a urgência pediátrica do hospital local vai reabrir ao fim-de-semana, em horário ainda por definir. Ricardo Leão disse que esta garantia foi dada pelo ministro da Saúde numa reunião com os presidentes das câmaras de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço.

Os coordenadores das urgências de pediatria de LVT propuseram o encerramento à noite destes serviços nos hospitais de São Francisco Xavier (Lisboa), Loures, Setúbal, Barreiro e Vila Franca de Xira. As outras oito urgências pediátricas da região deverão manter-se abertas 24 horas por dia, de acordo com este modelo que foi aprovado de forma unânime pelos responsáveis dos serviços, adiantou ao PÚBLICO o director do departamento de pediatria do Hospital Beatriz Ângelo (Loures), Paulo Oom.

Se esta reorganização da rede for aprovada pela Direcção Executiva do SNS, abertas em permanência ficarão as urgências de pediatria dos hospitais Santa Maria e Dona Estefânia (ambos em Lisboa), Amadora-Sintra, Garcia de Orta (Almada), Santarém, Caldas da Rainha e Torres Novas. A urgência do Hospital de Cascais também permanecerá aberta 24 horas, uma vez que isso está instituído no contrato (esta unidade é gerida em parceria público-privada).