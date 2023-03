Carlos Guimarães Pinto: “O liberalismo sempre foi uma ideologia moderada”

Assumindo que o desenvolvimento económico contribuiu para o aumento da liberdade nas últimas décadas, Carlos Guimarães Pinto reconhece que os radicalismos podem vir a ser uma ameaça à democracia, sobretudo no tempo dos que “estão a nascer hoje”. Fundador e director do instituto + Liberdade, um think thank que pretende promover o liberalismo, Guimarães Pinto liderou a Iniciativa Liberal (IL) entre 2018 e 2019, tendo deixado o cargo pouco depois de ter sido eleito o primeiro deputado do partido.

