Papa considera que a identidade de género “é das colonizações ideológicas mais perigosas”

Em entrevista ao diário La Nación, a propósito dos dez anos do seu pontificado, o papa diz que diluir as diferenças entre homem e mulher faz “tudo igual”, o que “vai contra a vocação humana”.

O Papa Francisco arremeteu este sábado contra a ideologia de género, assegurando que se trata de uma das “mais perigosas” “colonizações ideológicas” que existem actualmente no mundo. Numa entrevista ao diário argentino La Nación, a propósito dos seus dez anos de pontificado que se assinalam na segunda-feira, o pontífice garante que é uma ideologia que “dilui as diferenças”, torna tudo igual, o que “vai contra a vocação humana”.

“A ideologia de género, neste momento, é das colonizações ideológicas mais perigosas. Esta para lá do sexual”, afirmou Francisco. “Porque dilui as diferenças e a riqueza dos homens e das mulheres e de toda a humanidade é a tensão das diferenças. É crescer através da tensão das diferenças. A questão de género vai diluindo as diferenças e fazendo o mundo igual, todo rombo, todo igual. E isso vai contra a vocação humana.”

Francisco lembra a leitura do livro The Lord of the World, de Robert Hugh Benson, escritor e sacerdote anglicano, filho do então arcebispo de Cantuária, que acabaria por se converter ao catolicismo. “Mostra um futuro em que as diferenças vão desaparecendo e tudo é igual, tudo é uniforme, um só chefe em todo o mundo. Um futurista profeta. E aí eu fui encontrar a verdadeira tendência de diminuir as diferenças. A riqueza que tem a humanidade são as suas diferenças.”

Para o Papa, “há gente um pouco ingénua que acredita” que a ideologia de género “é o caminho do progresso e não distingue o que é o respeito pela diversidade sexual ou pelas diversas opções sexuais daquilo que é já uma antropologia de género, que é perigosíssima porque anula as diferenças”.

Segundo Francisco, essa vereda ideológica “anula a humanidade, a riqueza da humanidade, tanto pessoal, como cultural e social, as diferenças e as tensões entre as diferenças”.