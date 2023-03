Um homem de Jon Fosse a caminho do silêncio

Jorge Silva Melo apareceu, às tantas, com o texto de Foi Assim, de Jon Fosse, centrado num homem na antecâmara da morte, escolhendo-o como a peça em que se despediria dos palcos enquanto actor. Não ignorando a sua própria fragilizada condição física, Silva Melo diria, com travo a auto-ironia, que já tinha começado a ensaiar o monólogo. António Simão lembra-se bem de o ouvir atirar essas palavras e tal facto não será estranho à opção da companhia por estrear no dia 14, passado um ano sobre a morte do fundador dos Artistas Unidos, Foi Assim, com José Raposo a assumir o solitário lugar em palco — acompanhado apenas por uma cama de hospital, uma cadeira de rodas, uma bengala e um andarilho.

