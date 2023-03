Nos Açores, todos esperam pelo próximo orçamento para ver se o Governo se aguenta

Ninguém quer ficar com ónus da queda do executivo: o Governo descarta moção de confiança e a oposição também não arrisca a de censura. PS espera que impluda.

O cenário de dissolução da Assembleia Legislativa dos Açores e de marcação de eleições regionais antecipadas foi, em menos de 24 horas, afastado praticamente por todas as forças políticas. Depois de o líder do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, ter recusado apresentar uma moção de confiança para relegitimar a coligação PSD/CDS/PPM após perder o apoio parlamentar de dois deputados (Nuno Barata, da IL, e Carlos Furtado, independente ex-Chega), nenhum partido, a começar pelo PS, arriscou acenar com uma moção de censura, receando repetir no arquipélago o resultado das eleições nacionais antecipadas do ano passado, que resultaram numa maioria absoluta socialista.