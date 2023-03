Câmara do Barreiro foi alvo de um ataque informático

A Câmara Municipal do Barreiro foi alvo de um ciberataque, tendo estado inspectores da Polícia Judiciária na manhã desta sexta-feira na autarquia a recolher provas. A presença desta força policial na autarquia na manhã desta sexta-feira foi feita a pedido do município.

O vice-presidente da Câmara Municipal garantiu ao PÚBLICO que a PJ foi chamada na sequência de um ataque informático à autarquia: "Fomos alvo de um ataque na quinta-feira, que está resolvido, fomos nós que chamámos a PJ, logo nesse dia, e hoje vieram fazer um trabalho de rotina, que deve ter sido recolher os discos para continuar a investigação", disse Rui Braga.

De acordo com o autarca, que está a substituir o presidente - com mandato suspenso por motivos de saúde - o ataque foi ao servidor informático central do município. O sistema já está a funcionar e sem problemas.

"Ontem o sistema esteve muito lento mas hoje já está a funcionar bem e não houve perda de dados porque tínhamos backups de tudo", acrescentou Rui Braga.

A presença dos inspectores na Câmara do Barreiro, esta manhã, terá sido de apenas cerca de meia hora.

A autarquia emitiu um comunicado, há minutos, em que acrescenta que o município apresentou queixa contra os autores do ataque informático.