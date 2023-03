O Pato, anfíbio que veio de Londres, vai começar a “nadar” no Douro

Estão prestes a desfilar pelas ruas do Porto e Gaia — e pelo rio que separa as duas cidades — dois novos veículos de transporte de turistas, os chamados DUKW, anfíbios originalmente usados na Segunda Guerra Mundial já utilizados no seu formato de recreio junto ao Tamisa, em Londres.

"Conheça a cidade por um novo ângulo", anuncia a Porto Duck Tours, prometendo explorar a zona ribeirinha do Douro "por terra e no rio sem necessidade de mudança de veículos".

O percurso, de uma hora e 15 minutos, faz-se pela estrada entre o Jardim do Morro e a Afurada a que se juntam 30 minutos nas águas do Douro até à Alfândega e visita às caves do Vinho do Porto. O anfíbio, por cá apelidado de Pato, troca de meio por uma rampa existente na Afurada.

Brevemente no rio Douro Porto Duck Tours Brevemente no rio Douro Porto Duck Tours Fotogaleria Brevemente no rio Douro Porto Duck Tours

Cada um dos dois veículos tem capacidades para 24 pessoas, prevendo-se para esta fase inicial que apenas um deles esteja em funcionamento, realizando cinco viagens por dia, entre quarta-feira e domingo. O roteiro terá o custo de 29 euros por adulto, 17 euros para as crianças (até aos 16 anos) e seniores (a partir dos 65 anos).

Durante a viagem, todos as informações são apresentadas em português e em inglês por um guia.