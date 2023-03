Mikaela Shiffrin iguala recorde no esqui alpino com 86.ª vitória

Mikaela Shiffrin dominou por completo o slalom gigante feminino que se disputou em Are, na Suécia, nesta sexta-feira, e igualou o recorde de 86 vitórias em Taças do Mundo do sueco Ingemar Stenmark, ao mesmo tempo que completou um hat-trick de globos de cristal.

A esquiadora norte-americana pode mesmo ultrapassar esta marca já no sábado, se ganhar na proca de slalom no resort sueco onde alcançou a primeira vitória, em 2012.

Enquanto o recorde de Stenmark, construído nos anos 1970 e 1980, se limitou às provas de slalom e slalom gigante, Shiffrin acumula triunfos também no downhill, super-G, combinado e paralelo.

Histórico! Depois de 34 anos Ingemar Stenmark não está sozinho no topo da lista de maiores vencedores da Copa do Mundo. Mikaela Shiffrin igualou, na Suécia, as icônicas 86 vitórias do sueco. Amanhã no Slalom, sua melhor prova, pode se isolar com 87. pic.twitter.com/MDCjKbIZGq — Sergio Arenillas (@sergeta) March 10, 2023

"Este é um dia simplesmente espectacular", resumiu a vencedora logo após a vitória. Shiffrin, que faz 28 anos na segunda-feira, também assegurou o título mundial pela quinta vez, para além do globo de cristal no slalom.

Nesta sexta-feira, a norte-americana concluiu a prova com mais de meio segundo de vantagem sobre a canadiana Valerie Grenier após a primeira manga, e alargou a margem na segunda para bater a italiana Federica Brignone, por 0,64 segundos. Em terceiro lugar ficou a sueca Sara Hector, a 0,92s de Shiffrin, que fechou a prova com o tempo combinado de 1m54,64s.

Os 100 pontos pelo triunfo deram a Mikaela Shiffrin uma liderança inacessível de 214 pontos no slalom gigante, com apenas uma prova por disputar, no próximo fim-de-semana, em Andorra. Shiffrin soma agora 1928 pontos na classificação global, enquanto a eslovaca Petra Vlhova, segunda classificada, tem 1025.

De resto, Shiffrin sabia de antemão que o globo no slalom gigante era seu, depois de ter assistido ao falhanço das concorrentes mais próximas. "Sabia que estava garantido antes da prova, por isso só queria arriscar e conseguir o melhor possível", explicou a esquiadora que venceu já seis de nove provas de slalom gigante nesta época.

"Foi difícil por causa da visibilidade. Na primeira manga tive sorte com a luz, mas na segunda estava muito mais escuro e tive de forçar para manter o ritmo", acrescentou.

Esta vitória foi a 20.ª da carreira no slalom gigante, igualando o recorde feminino na disciplina, que partilha com a suíça (já retirada) Vreni Schneider. Mas o 86.º triunfo em Taças do Mundo foi também devidamente assinalado já no pódio, quando exibiu uma par de esquis com o número 86.