Lineker afastado pela BBC depois de comentários sobre nova política de migração

O antigo futebolista e capitão da selecção inglesa Gary Lineker foi afastado pela BBC na sequência de críticas à política de migração do Governo conservador, que desencadearam uma disputa entre o Governo e o apresentador mais bem pago da televisão pública britânica.

Na terça-feira, o Governo de Rishi Sunak apresentou uma nova lei que impediria os migrantes que chegam em pequenas embarcações através do Canal da Mancha de pedir asilo e que levaria à sua deportação imediata para o seu país ou para países terceiros considerados seguros.

A nova Lei da Migração Ilegal recebeu críticas dos partidos da oposição, organização não-governamentais e da agência de refugiados da ONU pelo impacto que teria nos refugiados.

Lineker, que já acolheu refugiados na sua casa, publicou uma mensagem com um vídeo da ministra do Interior Suella Braverman a falar sobre a nova lei, com o comentário "Meu Deus, isto é mais do que horrível".

Quando desafiado por outro utilizador do Twitter, respondeu: "Não há um enorme afluxo. Recebemos muito menos refugiados do que outros grandes países europeus. Esta é apenas uma política imensamente cruel dirigida às pessoas mais vulneráveis, numa linguagem que não é diferente da utilizada pela Alemanha nos anos 30, e eu "estou a ser desagradável?".

Lineker enfrentou uma reacção negativa aos seus comentários, que foram criticados pela porta-voz do primeiro-ministro Rishi Sunak como "inaceitáveis" e "decepcionantes", mas disse que "continuaria a tentar falar em nome das pobres almas que não têm voz".

A BBC revelou que esteve em conversações com Lineker e a sua equipa nos últimos dias e decidiu que ele se afastaria da apresentação do programa Match of the Day (MOTD) até terem "uma posição clara e acordada sobre a sua utilização das redes sociais".

Lineker apresenta o programa há mais de 20 anos e nunca se coibiu de expressar as suas opiniões sobre questões políticas.

Ian Wright, antigo jogador de futebol do Arsenal e da selecção inglesa, disse que não apareceria no MOTD de sábado em "solidariedade" com Lineker.

Violação da regras

A BBC disse que a actividade da Lineker nas redes sociais viola as suas regras.

"Nunca dissemos que Gary não deveria ter opiniões, ou que não pode ter uma opinião sobre questões que são importantes para ele, mas dissemos que ele deveria manter-se bem longe de tomar partido em questões políticas partidárias ou controvérsias políticas", acrescentou.

A emissora pública é financiada por uma taxa paga pelos habitantes do Reino Unido e diz estar empenhada em ser politicamente imparcial.

Lineker é a personalidade mais bem paga da BBC — recebeu mais de 1,3 milhões de libras em 2021/22. E não faz segredo das suas opiniões sobre política e outros temas, tendo co-fundado uma empresa de produção de podcasts cujos programas incluem "The Rest is Politics".

No ano passado, a unidade de reclamações da BBC disse que Lineker não tinha respeitado os padrões editoriais de imparcialidade quando publicou uma mensagem no Twitter a perguntar se o Governo do Partido Conservador devolveria dinheiro de doadores russos depois da então ministra dos Negócios Estrangeiros Liz Truss ter instado as equipas de futebol a boicotar a final da Liga dos Campeões na Rússia.

O presidente da BBC, Richard Sharp, está sob pressão por não ter declarado que ajudou o ex-primeiro-ministro Boris Johnson a conseguir um empréstimo pouco antes da sua nomeação para o cargo. A sua nomeação, feita por recomendação do Governo, está agora a ser revista pela entidade que regula e fiscaliza as nomeações públicas britânicas.