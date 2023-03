Os seus dias têm tarefas a mais e vida a menos? Oliver Burkeman tem coisas para lhe dizer

Fazer mais em menos tempo é uma fixação moderna. Mas a ditadura da eficiência “afasta-nos de uma vida com sentido”, avisa o autor do livro 4000 Semanas — Gestão do Tempo para Mortais.

Oliver Burkeman assume-se como um “ex-dependente” de técnicas de produtividade. Escreveu sobre elas para o jornal britânico The Guardian, onde assinou a coluna de título irónico “This column will change your life”, dedicada aos “caminhos para o bem-estar mental”. Essa investigação levou-o a questionar se podemos mesmo gerir melhor o nosso tempo, acrescentando tarefas aos nossos dias, com constantes ganhos de eficiência. 4000 Semanas – Gestão do Tempo para Mortais, lançado originalmente em 2021 e agora em Portugal, não é mais um livro para nos ensinar a sermos mais produtivos: pelo contrário, questiona essa obsessão moderna que nos faz cair na “armadilha da eficiência”. O título é o número de semanas de vida de uma pessoa que chegue aos 75 anos. “Se apreciássemos mais o pouco tempo de que o nosso ser finito dispõe, seríamos muito menos tentados a procurar fazer tudo — e muitas coisas que não devíamos estar a fazer”, diz o autor britânico ao Ípsilon.