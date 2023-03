Quantos lares para idosos existem? E quem fiscaliza?

Quantos lares existem?

As Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) são conhecidas por lares ou residência para idosos e habitualmente destinados a pessoas com maior grau de dependência. De acordo com os dados oficiais de 2020, estavam nesse ano registados 2561 lares nos 18 distritos de Portugal continental. Neste universo, existem os lares particulares – lares em que habitualmente os proprietários são empresas – as instituições com acordos de cooperação com a Segurança Social, e que pertencem a instituições particulares de solidariedade social (IPSS), fundações, misericórdias, centros paroquiais e outras entidades que se apresentam como não tendo fins lucrativos.

