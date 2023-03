Veja em directo a entrevista com o Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa celebra esta quinta-feira sete anos desde que tomou posse como Presidente da República e para assinalar a data o chefe de Estado dá uma entrevista ao PÚBLICO e à RTP a que pode assistir aqui em directo.

Nesta entrevista, tal como o PÚBLICO já deu conta, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitará para falar sobre alguns dos temas que têm marcado a actualidade e acerca dos quais se têm mantido em silêncio nos últimos dias.

O Presidente terá assim oportunidade para se pronunciar sobre a posição dos bispos relativamente ao relatório da comissão independente aos abusos na Igreja e, em particular, às diferentes consequências que vêm sendo por estes assumidas.

Marcelo irá também certamente falar sobre as propostas concretas que integram o pacote de medidas do Governo para responder à crise na habitação, assim como abordar as conclusões do relatório da Inspecção-Geral de Finanças referentes ao caso da indemnização paga pela TAP à ex-administradora Alexandra Reis.