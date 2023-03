Lares de idosos e um apelo à denúncia

No ano passado, depois de visitados 674 lares, 117 foram mandados fechar, 22 dos quais “de forma imediata”, tal era a gravidade do que lá foi encontrado.

Pessoas que “gritam com fome”. Almoços feitos com o resto da sopa do jantar à qual se mistura “farinha de trigo, adoçante e água”, nada de proteína. Homens e mulheres com escaras por tratar, largados no chão, semidespidos. Luvas que servem para tratar um e outro e outro. Os relatos de maus tratos em lares de idosos dos últimos dias são insuportáveis.