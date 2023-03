Margem de lucro dos retalhistas chega a 50% em produtos alimentares essenciais

No ano passado, as margens médias de lucro bruto que as retalhistas, como supermercados e hipermercados, obtiveram com alguns dos principais bens alimentares essenciais chegaram até aos 50%. A conclusão é da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e resulta dos relatórios mensais que este organismo tem feito desde Janeiro de 2022, nos quais tem analisado a evolução dos preços de um cabaz de bens alimentares essenciais.

Os dados foram apresentados, esta quinta-feira, pelo ministro da Economia, António Costa Silva, e pelo inspector-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, que divulgaram os resultados mais recentes das inspecções que têm sido conduzidas pela ASAE.

Para já, a análise feita pela ASAE não permite concluir se as retalhistas têm obtido lucros ilegítimos (isto é, se as suas práticas de preços se enquadram no crime de especulação), uma vez que, para isso, será preciso avaliar a margem de lucro líquida, uma análise que não está feita.

Mas os relatórios já publicados mostram uma tendência em claro contraciclo com o movimento da inflação média nos últimos meses, que já está a cair, enquanto a inflação apenas dos produtos alimentares continua a crescer a ritmo acelerado.

Só em Fevereiro, a taxa de inflação geral fixou-se em 8,2%, um valor 0,2 pontos percentuais abaixo da taxa registada em Janeiro, enquanto a variação índice de preços relativo aos produtos alimentares não transformados foi de 20,11% em Fevereiro.

A margem que tem sido obtida pelas retalhistas poderá ajudar a explicar esta discrepância. "Dos elementos obtidos até ao momento, no retalho, registámos margens médias de lucro bruto, referentes ao ano de 2022, entre: 20% e 30% (açúcar branco, óleo alimentar, dourada); 30% e 40% (conservas de atum, azeite, couve coração); 40% e 50% (ovos, laranja, cenoura, febras de porco); e mais de 50% (cebola)", refere a ASAE.

A entidade de inspecção económica apresenta, ainda, alguns casos concretos de produtos onde as retalhistas aumentaram a margem de lucro de forma expressiva. Entre Janeiro de 2022 e Dezembro do mesmo ano, a margem média de lucro bruto com o açúcar branco, considerando o preço por quilo, aumentou de 7% para 23%.

Já no leite UHT meio gordo, considerando o mesmo período e o preço por litro, a margem de lucro duplicou de 9% para 18%, enquanto na maçã golden passou de uma margem negativa de -2% para 16% e, no peixe, o robalo fresco nacional aumentou de 2% para 7%, no período em análise.

Este movimento tem contribuído para um encarecimento acentuado dos preços suportados pelos consumidores finais. Entre Janeiro de 2022 e Fevereiro de 2023, o preço médio do cabaz de bens alimentares essenciais analisado pela ASAE aumentou de 74,9 euros para 96,44 euros, uma subida superior a 28,7%.

"Páticas abusivas têm que ser sancionadas"

Perante este cenário, o ministro da economia é claro: "Parece-nos que há algumas práticas abusivas que têm de ser sancionadas", resumiu António Costa Silva.

A resposta do lado da regulação ainda vai, contudo, demorar a chegar, já que, antes de avançar com qualquer tipo de medida, o Governo pretende ouvir todos os representantes do sector para "perceber se há explicações racionais" que possam justificar a subida dos preços dos bens alimentares.

"Vamos ser absolutamente inflexíveis se existirem práticas abusivas. Temos em aberto todas as opções e vamos calibrar as nossas medidas à medida que os dados forem surgindo. Sabemos que os operadores, muitas vezes, actuam dentro das regras, mas isto não exclui que haja práticas abusivas", disse António Costa Silva, acrescentando que o Governo está a estudar as medidas de combate à especulação que já foram implementadas noutros países, como Espanha ou França.

E garantiu: "Estamos a equacionar todas as opções, inclusive as mais musculadas, mas queremos tomar essas medidas na posse da informação devida".