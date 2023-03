Padres já começaram a deixar comissões diocesanas de protecção de menores

A ideia é clara quanto baste: retirar das comissões diocesanas todos os membros do clero para que as vítimas de abusos sexuais cometidos por membros da Igreja se sintam mais confortáveis para apresentar as suas denúncias. Poucos dias depois de o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), o padre Manuel Barbosa, ter anunciado que estas comissões vão passar a ser compostas apenas por leigos (pessoas que, mesmo ligadas à Igreja, não pertençam ao clero), as arquidioceses de Braga e de Évora já retiraram os membros do clero da composição das respectivas comissões.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt