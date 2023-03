Morrem mais militares nos quartéis do que em missões no exterior

Desde 2016, contabilizam-se 11 mortes de portugueses em contexto militar no território nacional, ao passo que desde 2003 registam-se cinco mortes de militares portugueses em missões no exterior.

