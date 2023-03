Um momento de publicação independente: Letras de Amor

Apresenta-nos o teu livro de autor.

Letras de Amor é um livro ilustrado que pretende chamar a atenção para o poder das palavras e a forma opressiva como podem ser usadas. A história reflecte a necessidade de darmos espaço ao silêncio, para que as palavras sejam sentidas, reflectidas, transformadas e usadas de forma mais inclusiva e positiva.

Quem são as autoras?

Marta Curtis e Lisa Penedo. Marta Curtis é professora de cine-vídeo na Escola Artística Soares dos Reis e nos últimos quatro anos tem dividido o seu tempo entre o Porto e a Cidade do Cabo, na África do Sul, onde tem desenvolvido projectos de fotografia. Lisa Penedo é designer gráfica e ilustradora de Coimbra que gere em paralelo um estúdio privado de tatuagem.

Do que quiseram falar?

Este livro reflecte uma preocupação com o valor e poder da palavra, num mundo que se tornou ensurdecedor pelo enorme fluxo de informação. Do ponto de vista artístico, queríamos criar um objecto que pudesse ser tocado, partilhado, folheado e até carimbado, e que se criassem oportunidades de interacção entre leitores. Foi também muito claro desde o início que queríamos fazer um livro que nos saísse das mãos, desde as primeiras palavras escritas no papel até à sua encadernação.

Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

Usámos como ponto de partida a impressão de caracteres móveis de madeira e algumas fotografias recolhidas na oficina de impressão. Toda construção visual foi feita a partir de recorte, colagem, digitalização de letras em movimento no scanner, impressão a laser, fita-cola, decalque, impressão com linóleo, carimbos de letras e a escrita manual para os textos. Foi feita a respectiva edição digital para impressão digital a laser a cores. Os desdobráveis foram dobrados manualmente um a um, tendo sido agrupados ao miolo por meio de grampos de metal. As capas do livro são impressas em serigrafia a quatro cores, a base branca, o vermelho, o azul e o preto. A encadernação é feita manualmente por nós. O livro tem 32 páginas, foi feita a primeira edição com uma página especial carimbada à mão um a um, na segunda edição passou a ser digital. Cada edição é de 100 exemplares numerados.

Onde está à venda e qual o preço?

O Letras de Amor custa 20 euros e está à venda nas livrarias Flâneur (Porto), Gigões e Anantes (Aveiro), Faz de Conto (Coimbra), Loja do Anatólio (Soure) e Baobá (Lisboa).

Tens ou conheces uma publicação feita no último ano que merecia estar nesta rubrica? Responde às seguintes perguntas e envia-nos um email com os respectivos links e fotos. O próximo momento de publicação independente pode ser teu. - Apresenta-nos o teu fanzine/edição de autor/livro de artista.

- Quem são os autores?

- Do que quiseste falar?

- Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

- Onde está à venda e qual o preço?

- Porquê fazer e lançar publicações hoje em dia?

- Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal.

Porquê fazer e lançar edições hoje em dia?

A necessidade de recuperar a manualidade e a paixão que ambas nutrimos por fanzines faz-nos acreditar que há uma vontade imensa de revisitar esse imaginário e que, cada vez mais, as pessoas procuram expressar-se através das mãos. Pensamos que é bastante importante, sob o ponto de vista didáctico, mostrar essa alternativa aos públicos mais jovens assim como as diferenças que existem entre os conteúdos digitais e os analógicos.

Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal.

Recentemente conhecemos o trabalho de Marco Taylor que também procura, de uma forma artesanal, produzir histórias. O seu livro, O Nevoeiro, explora o papel e a linha como elementos narrativos.