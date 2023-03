Bakhmut pode cair “nos próximos dias”, alerta NATO

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) disse, esta quarta-feira, que toda a cidade ucraniana de Bakhmut poderá "eventualmente cair nos próximos dias" para as forças russas. Apesar de apresentar essa possibilidade, Jens Stoltenberg acrescentou que é "importante realçar que isso não reflecte, necessariamente, um ponto de viragem na guerra".

Antes de entrar para a reunião de ministros da Defesa da União Europeia, que teve lugar em Estocolmo, o secretário-geral da NATO afirmou ainda que "não devemos subestimar a Rússia", que está a enviar mais tropas para o terreno do que no início do conflito. "O que [a Rússia] não tem em qualidade está a tentar compensar em quantidade", declarou Stoltenberg.

Ucrânia tenta segurar importante ponto do Donbass

Em entrevista à cadeia televisiva norte-americana CNN, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu que o exército estava empenhado na protecção da cidade e desvalorizou as preocupações dos oficiais ucranianos, uma vez que "temos de pensar primeiro no nosso povo e ninguém deve ser cercado – isso é muito importante".

No entanto, admitiu que a entrada das forças russas em Bakhmut pode representar o avanço para outras regiões ucranianas. "Entendemos que depois de Bakhmut podem ir mais longe. Podem ir para Kramatorsk, podem ir para Sloviansk, seria uma estrada aberta para os russos, depois de Bakhmut para outras cidades na Ucrânia, na direcção de Donetsk", acrescentou.

O grupo paramilitar russo Wagner garantiu, nesta quarta-feira, que as forças russas assumiram o controlo da parte oriental da cidade ucraniana de Bakhmut, considerada o principal centro dos combates no Leste da Ucrânia. O chefe da milícia, Yevgeny Prigozhin, afirmou que "as unidades do grupo militar Wagner tomaram toda a parte oriental de Bakhmut", avança o The Guardian.

Por seu lado, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, revelou que a captura deste território poderá permitir uma nova ofensiva na região de Donetsk. "Esta cidade é um importante centro defensivo para as tropas ucranianas em Donbass. Capturá-la permitirá novas operações ofensivas nas linhas de defesa das Forças Armadas da Ucrânia", declarou durante uma reunião com vários comandantes militares.