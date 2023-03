Bispo e reitor desmentem cardeal-patriarca sobre suspensão de padres abusadores

Não bastavam as ondas de choque por causa do protelamento da sua reacção aos crimes de abuso sexual, a Igreja Católica parece incapaz de falar a uma só voz quanto às medidas a adoptar face aos clérigos que abusaram sexualmente de crianças ou estão acusados de o terem feito. Depois de o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, ter sustentado, no domingo, que os padres suspeitos só podem ser suspensos preventivamente por determinação da Santa Sé, o bispo auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida, e o reitor do seminário maior de Coimbra, o padre Nuno Santos, garantem que os bispos não só têm esse poder nas mãos, como são aconselhados a usá-lo no próprio manual de instruções que o Vaticano divulgou em 2020 para ajudar os bispos e os superiores de institutos religiosos a lidar com este problema.

