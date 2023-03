New Order confirmados no Primavera Sound 2023, no Porto

A banda de Bernard Summer sobe a palco a 10 de junho, último dia do festival. Concerto marca a celebração dos dos 40 anos do êxito Blue Monday.

A banda britânica New Order é a mais recente confirmação do Primavera Sound, no Porto. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela organização do festival.

O lendário colectivo britânico de synth-pop sobe ao palco do Parque da Cidade do Porto no último dia da décima edição do festival (10 de Junho), mesmo dia que os conterrâneos Blur.

Esta terça-feira, celebram-se 40 anos do lançamento do single Blue Monday, tema definitivo na carreira dos New Order que integrou Power, Corruption & Lies, disco que a revista Rolling Stone considerou o 280.º melhor de sempre, em 2020.

A última vez que a banda pisou palco português foi em 2019, quando encabeçaram o alinhamento do Paredes de Coura.

Os New Order nasceram em 1980, pelas mãos dos membros dos Joy Division, depois do suicídio do vocalista Ian Curtis. Aos ex- Joy Division juntou-se Gillian Gilbert, no teclado.

A 10 de Junho actua também a cantora pop Halsey, o rapper Pusha T e os Bleachers, banda do produtor norte-americano Jack Antonoff.

O Primavera Sound tem lugar de 7 a 10 de Junho e conta com nomes centrais no panorama musical mundial como Kendrick Lamar, FKA Twigs, Rosalía, Pet Shop Boys e St.Vicent.

O alinhamento do festival também celebra a música portuguesa, com a presença de Beatriz Pessoa, Fumo Ninja, ou o projecto Deixem o Pimba em Paz.