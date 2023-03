Ministra abre inspecção a lar da Lourinhã suspeito de maus tratos

A ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, anunciou uma inspecção imediata ao lar de terceira idade da Lourinhã Delicado Raminho, que foi alvo de denúncias de maus tratos numa reportagem da SIC.

Sopas feitas de restos a que é acrescentada farinha e falta de higiene, com o mesmo par de luvas descartáveis usadas para vários doentes, até se romperem, fazem parte dos relatos de uma funcionária ouvida pela estação televisiva.

As roupas dos utentes serão lavadas sem detergente, mantendo-se nelas o cheiro a fezes e urina.

No lar vivem cerca de seis dezenas de utentes, que pagam uma média de 1500 euros por mês. Segundo a mesma reportagem, o proprietário da instituição é o mesmo do lar Peninsular, no Montijo, que também já tinha sido alvo de denúncias, segundo as quais ali se passava fome. Trata-se de Mohamed Sacoor, com quem a SIC tentou falar, sem sucesso.

A directora técnica do lar da Lourinhã não se mostrou disponível para prestar qualquer esclarecimento. Porém, segundo um utente do Delicado Raminho, além das graves deficiências de higiene e alimentação existe ainda outro problema: a caldeira encontra-se avariada.“Só temos água fria. Andamos com frio, não há aquecimento”, revela esse utente.

"A instituição é promovida nas redes sociais como um espaço com grandes áreas para o bem-estar e conforto dos idosos. É destacada a especial atenção com o regime alimentar. Mas na realidade não é bem assim", diz a reportagem.