Nuno Borges atinge novo máximo pessoal

Graças à presença na segunda ronda no ATP 500 de Acapulco, Nuno Borges surge esta semana com um novo melhor ranking de carreira: 80.º lugar. O tenista de 26 anos é o quinto português a chegar tão longe na hierarquia mundial masculina e promete subir mais, tendo em conta o nível exibicional que tem mostrado nos hardcourts do continente americano.

Esta semana, em Indian Wells, Borges vai disputar o qualifying do BNP Paribas Open, onde é o segundo cabeça de série e terá como adversário, na primeira das duas rondas de acesso ao quadro principal, o espanhol de 37 anos Pablo Andujar (249.º), ex-32.º, em 2015. Também presente no ATP 500 californiano, João Sousa (147.º) sabia de antemão que ia defrontar um dos pré-designados, mas não se pode queixar da sorte, pois calhou-lhe o 24.º e último cabeça-de-série, o austríaco Filip Misolic (145.º).

Tanto o ATP Masters 1000 de Indian Wells, como o seguinte, em Miami, não vão poder contar com a presença de Novak Djokovic. O líder do ranking continua impedido de entrar nos EUA em virtude de não se ter vacinado contra a covid-19 e as autoridades americanas recusaram-se a abrir uma excepção. Com a também desistência de Rafael Nadal, lesionado, as principais vedetas vão ser os restantes inquilinos do top 10: Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev e Holger Rune.

Medvedev chega em grande forma, depois de conquistar os três últimos torneios que disputou: Roterdão, Doha e Dubai. No sábado, na final do Dubai Duty Free Tennis Championships, o tenista russo derrotou o compatriota Rublev, com um duplo 6-2, e tornou-se no primeiro tenista a chegar aos 18 títulos em 18 cidades diferentes.

“É espantoso porque o início do ano não foi perfeito. No ténis, quando não ganhamos encontros ficamos com dúvidas. Agora, sinto-me melhor”, afirmou Medvedev, após vencer todos os cinco encontros no Dubai em dois sets, incluindo, nas meias-finais, frente a Djokovic. Em consequência, Medvedev subiu do sétimo para o sexto posto do ranking ATP, por troca com Rublev.

Em Acapulco, Alex de Minaur conquistou o maior título da carreira ao derrotar na final do Abierto Mexicano Telcel o norte-americano Tommy Paul, por 3-6, 6-4 e 6-1. Os dois jogadores chegaram ao derradeiro encontro após duas exigentes meias-finais, com o australiano a só conseguir superar Holger Rune perto das três da madrugada; Paul levou quase três horas e meia para eliminar o compatriota Taylor Fritz. Os dois finalistas deste torneio ATP 500 subiram quatro lugares no ranking mundial e regressaram ao top 20, com De Minaur a surgir no 18.º posto, imediatamente à frente de Paul.

No Movistar Chile Open, o título ficou em casa, com o triunfo de Nicolas Jarry. O tenista chileno de 27 anos conquistou o segundo troféu da carreira, ao bater na final, em Santiago, o argentino Tomas Martin Etcheverry (76.º), por 6-7 (5/7), 7-6 (7/5) e 6-2, e subiu 35 lugares no ranking, para o 52.º posto.

No circuito feminino, coroaram-se duas campeãs em torneios WTA 250. Em Austin, a ucraniana de 20 anos, Marta Kostyuk, conquistou o primeiro título da carreira, ao bater na final do ATX Open, a russa Varvara Gracheva, por 6-3, 7-5. Kostyuk chegou ao Texas no 52.º lugar do ranking WTA e sai com a sua melhor classificação de sempre, 40.ª mundial – 26 lugares à frente de Gracheva.

Em Monterrey (México), Donna Vekic somou o quarto título, mas primeiro em 17 meses, ao vencer na final do Abierto GNP Seguros, a francesa Carolina Garcia (5.ª), por 6-4, 3-6 e 7-5. A jogadora croata, que foi quarto-finalista no Open da Austrália, onde só perdeu com a campeã Aryna Sabalenka, é agora 23.ª no ranking, quatro lugares abaixo do seu melhor registo.

Por cá, Gonçalo Oliveira venceu o quinto de sete torneios do ITF World Tennis Tour que estão a decorrer no Algarve. Na final do Loulé Open by Cimpor, Oliveira (464.º) derrotou o francês Lucas Poullain (847.º), por 6-3, 6-2. O “Algarve Tour” prossegue esta semana, como The Campus Open, na Quinta do Lago.