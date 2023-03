EUA recusam participação de Djokovic em Indian Wells e Miami

Número um do ranking Mundial solicitou licença especial para jogar sem vacina de covid-19.

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do "ranking" mundial, teve esta segunda-feira a confirmação de que não disputará os torneios de Indian Wells e Miami, apesar de ter solicitado uma isenção especial às autoridades competentes para poder viajar para os Estados Unidos sem a vacina da covid-19.

A confirmação foi avançada pela organização do Indian Wells e pelo próprio senador norte-americano Rick Scott, através das redes sociais, pelo que, ao falhar os torneios agendados entre 19 de Março e 2 de Abril, Novak Djokovic - depois de ter estabelecido um recorde absoluto de permanência no topo do ranking mundial - arrisca perder a liderança.

A declaração de estado de emergência nos Estados Unidos devido à pandemia termina a 11 de Maio, o que permitirá a entrada no país a viajantes estrangeiros que não estejam vacinados contra a covid-19. Se não houver nenhuma medida em contrário, Djokovic poderá participar no Open dos Estados Unidos, prova que falhou em 2022 por não estar vacinado, a realizar entre 28 de Agosto e 10 de Setembro.