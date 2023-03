Benfica com recorde na mira espera Club Brugge ao ataque

Roger Schmidt, treinador do Benfica, admitiu esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, com os belgas do Club Brugge, na terça-feira (20h, TVI), não haver impossíveis, mesmo que as probabilidades de conquista do troféu sejam proporcionais aos orçamentos dos candidatos.

O alemão garante que essa é uma questão clara, mesmo que possa ser desafiada. Mas antes de pensar em vencer a final, Schmidt sabe que o Benfica precisa de fechar a eliminatória com o Club Brugge, adversário que a formação portuguesa venceu por 0-2 na primeira mão.

"Vencemos o primeiro jogo, o que obriga o Club Brugge a jogar, a dada altura, um futebol de ataque, se quiser marcar golos e anular a desvantagem na eliminatória. Agora, se vão começar o jogo ao ataque já não posso responder. É sempre difícil antecipar a estratégia do adversário", declarou o treinador do Benfica.

"Todas as equipas ainda em competição podem vencer a Liga dos Campeões. Mas as probabilidades são diferentes. Isso é muito claro. As equipas com orçamentos maiores são favoritas. Mas nada é impossível a neste nível", assume Roger Schmidt, que está na iminência de bater um recorde na Luz.

Passagem permite chegar aos 71,6 milhões

Caso o Benfica confirme a passagem aos quartos-de-final pelo segundo ano consecutivo, entrarão nos cofres do clube 10,6 milhões de euros pela qualificação, perfazendo 71,64 milhões de euros, o que constitui novo recorde. As "águias" teriam, depois, nova meta, com mais 12,5 milhões de euros pelo apuramento para as meias-finais.

Para tanto, é preciso que a equipa mantenha frente aos belgas a consistência demonstrada esta época. Nesse campo, Roger Schmidt confirmou ter todos os jogadores disponíveis. Chiquinho e Gonçalo Guedes estão recuperados e participaram da sessão de treina matinal depois de terem falhado o compromisso com o Famalicão, na Luz. O lateral direito dinamarquês Alexander Bah não subiu ao relvado no período aberto aos Media, mas não constitui problema segundo o treinador alemão.

Assim, o Benfica tem reunidas as condições necessárias para garantir a passagem à fase seguinte, num jogo em que poderá atingir o 100.º golo da época e em que Schmidt até poderá gerir o grupo antes da deslocação ao Funchal, para defrontar o Marítimo na 24.ª jornada da I Liga.