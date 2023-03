Luís Montenegro sopra as 17 velas do Clube dos Pensadores

São 17 anos desde o primeiro debate, com Vicente Jorge Silva, o antigo director do PÚBLICO que, além de jornalista, foi cineasta e teve uma breve passagem pelo Parlamento: o Clube dos Pensadores assinala nesta segunda-feira o seu aniversário recebendo o presidente do PSD, Luís Montenegro, para uma conversa informal às 21h30, no Hotel Holiday Inn, em Vila Nova de Gaia.

Tendo em conta que outros nomes da política portuguesa passaram também pelo clube pouco tempo antes de assumirem posições de poder no país, será este um prenúncio para o líder social-democrata? A resposta só poderá ser dada daqui a uns anos, mas, em conversa com o PÚBLICO, Joaquim Jorge, o biólogo fundador do Clube dos Pensadores, lembra que foram seus convidados Pedro Passos Coelho e António Costa meses antes de chegarem a primeiro-ministro (e ambos chegaram a recusar o cenário de liderarem o Governo a curto prazo), e também Marcelo Rebelo de Sousa, antes de se candidatar a Belém. "Não é que o clube seja um talismã, mas..."

Certo é, porém, que Luís Montenegro terá à sua espera uma plateia e um anfitrião que querem respostas sobre a visão e, em especial, as políticas e respectivas medidas do novo presidente do PSD. Joaquim Jorge mudou um pouco o figurino dos debates e promete questionar Montenegro sobre "aquilo que os portugueses querem realmente saber". Como: "O que fará para a recuperação do tempo de serviço dos professores? Um ano por ano? Tem de dizer como e quando, não basta dizer que concorda no geral. E como faria na saúde para gerir as urgências?"

Depois de uma pausa de dois anos por causa da pandemia e da candidatura como independente à Câmara de Matosinhos de Joaquim Jorge, o biólogo que desde 2006 dá vida ao Clube dos Pensadores, os debates voltaram no ano passado, com menor regularidade. O regresso foi com Joana Marques Vidal, a ex-procuradora-geral da República, precisamente para assinalar o aniversário, e seguiram-se-lhe André Ventura e João Cotrim Figueiredo. Na lista do mentor do projecto há nomes incontornáveis a curto prazo: Rui Rocha (IL), Mariana Mortágua, depois de assumir a liderança do Bloco, o comunista Paulo Raimundo, mas também os dirigentes do PAN e do Livre.

"Faço política sem estar na política", admite Joaquim Jorge, que se desfiliou do PS em 2008 e, durante quase década e meia, recebeu no clube muitos nomes influentes de vários quadrantes. Como Francisco Louçã, Maria de Belém, Rui Rio, Alberto João Jardim, Miguel Relvas, Pedro Santana Lopes, António José Seguro, Vasco Cordeiro, Manuel Alegre, Garcia Pereira, Belmiro de Azevedo, Alexandre Soares dos Santos, Arménio Carlos, Mário Nogueira, António Barreto, Júlio Machado Vaz, Vítor Baía, Tiago Monteiro, Pedro Abrunhosa, Manuel Carvalho.