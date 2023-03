Quaresma para a transfiguração da Igreja

A grande transfiguração de que precisamos é de escutar de novo o Evangelho – no contexto dos problemas actuais – e ouvir sobretudo as vítimas dos abusos sexuais na Igreja.

1. A este título acrescento: ao serviço da transfiguração do mundo. É evidente que sem a transfiguração da Igreja nada feito. Se ela deixar de ser o sal da terra e a luz do mundo, não serve para nada, torna-se desprezível, como o próprio Jesus afirmou. João Eleutério coordenou um projecto designado Uma anatomia do poder eclesiástico, tentando identificar as estruturas e formas de clericalismo na Igreja contemporânea, em particular na realidade portuguesa. O debate está aberto [1]. Parabéns.