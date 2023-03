Segunda na TV: X, Alien e 9-1-1 Lone Star

CINEMA

X

TVCine Top, 23h15

Texas, finais da década de 1970. Um realizador chega com a sua equipa de actores e técnicos amadores a uma cabana situada na quinta de uns agricultores, com a intenção de fazer um filme para adultos. O velho senhor avisa-os de que a sua mulher tem um problema de saúde e que se devem afastar dela o mais possível. Nessa mesma noite, eles são brutalmente atacados. Realizado por Ti West em 2022, um slasher que conta com as actuações de Mia Goth, Jenna Ortega, Martin Henderson, Scott Mescudi (Kid Cudi) e Brittany Snow. É o primeiro de uma trilogia que já continuou com Pearl e culminará em MaXXXine, todos com Goth no centro.

Grand Central

RTP2, 23h25

Quando Gary decide aceitar um trabalho numa central nuclear, está convencido de que aí encontrará amigos, dinheiro e um novo sentido para a vida. Por isso, não teme tornar-se “saltador”, cuja função é aproximar-se o mais possível do reactor nuclear, em áreas altamente radioactivas. É então que conhece Karole, uma rapariga comprometida por quem se apaixona e com quem, secretamente, inicia uma relação. Porém, no momento em que Gary atinge o limite de radiações aceitável, decide esconder os valores, receando ter de se separar de Karole. Assim, cada vez mais sujeito aos perigos da radiação, todos os dias passam a equivaler a mais um passo em direcção ao seu fim… Em competição no Festival de Cannes, uma história de amor escrita e realizada por Rebecca Zlotowski em 2013, que conta com Tahar Rahim e Léa Seydoux como protagonistas.

Alien - O Oitavo Passageiro

Fox Movies, 24h

“No espaço, ninguém te pode ouvir gritar”. Era assim que se anunciava o primeiro tomo da saga Alien, datado de 1979 e realizado por Ridley Scott, com Sigourney Weaver vs. um letal e alienígena parasita. No interior de uma nave espacial de carga, surge um estranho passageiro que se hospedou no corpo de um dos tripulantes durante a passagem por um planeta desconhecido. O intruso revela-se uma máquina de matar que vai dizimando, a pouco e pouco, a tripulação. Além de Weaver, conta com John Hurt, Veronica Cartwright, Ian Holm, Harry Dean Stanton, Tom Skerrit e Yaphet Kotto no elenco.

SÉRIES

9-1-1 Lone Star

Fox Life, 22h20

Estreia T4. Este spin-off de 9-1-1, a série co-criada por Ryan Murphy, passa o cenário dos socorristas de Los Angeles, California, para Austin, no Texas. Com Rob Lowe e Gina Torres no centro, centra-se no dia-a-dia de bombeiros, paramédicos, polícias e médicos que trabalham no mesmo edifício na cidade. Nesta quarta temporada, há ventos fortes durante uma feira rural que terá de ser evacuada, bem como uma onda de calor e um casamento a caminho.

Walker: Independence

TVCine Action, 22h10

Estreia. Walker, o reboot de Walker, o Ranger do Texas, ganha um spin-off. Criada por Anna Fricke, esta série passa-se no final do século XIX, e centra-se numa mulher de Boston, Abby Walker (Katherine McNamara) que se muda para o Oeste, fixando-se em Independence, no Texas, após matarem o marido à sua frente. No caminho conhece Hoyt Rawlins (Matt Barr).

DOCUMENTÁRIOS

Foodies Famosos

Casa e Cozinha, 22h

Estreia. O que é que comem os famosos? É a esta pergunta que esta série documental tenta responder. Ao longo dos episódios, conheceremos os hábitos alimentares de nomes como Gwyneth Paltrow, Sienna Miller, Oprah Winfrey, Gordon Ramsey ou Jamie Oliver, com a ajuda de cozinheiros, nutricionistas e personal trainers. No primeiro, conhecemos a dieta vegana de Chrissy Tiegen e os pratos italianos do chef Daniel Boulud.

A Guerra Mundial: 1914-1945

História, 22h15

Estreia. Em formato docudrama, esta série junta a Primeira e a Segunda Grandes Guerras, contextualizando-as num contínuo através de uma exploração da situação geopolítica da época, mostrando as razões pelas quais os conflitos aconteceram e as consequências que tiveram. O História passa dois episódios neste arranque. O primeiro passa-se em 1914, e mostra como, a partir do assassinato do Arquiduque Francisco Fernando, em Sarajevo, começou a guerra. O segundo, que vai de 1914 a 1918, foca como, a chegar à paz, se criaram as condições para a guerra de 1939.