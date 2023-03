Incêndio obriga a evacuar dois pisos do Hospital Prisional de Caxias

Oito pessoas foram transportadas para o Hospital Amadora-Sintra por inalação de fumo. Fogo foi iniciado por doente que incendiou o colchão e as roupas de cama.

Um fogo que deflagrou esta tarde no Hospital Prisional de Caxias, em Oeiras, fez oito feridos e obrigou à evacuação dos dois últimos pisos do edifício.

O incêndio foi numa das alas do quarto piso do hospital, iniciado por um doente psiquiátrico, que incendiou o colchão e as roupas da cama, disse ao PÚBLICO José Semedo Moreira, porta-voz da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

O foco foi rapidamente extinto, sendo depois necessária a ventilação. O quarto e quinto pisos do hospital tiveram de ser evacuados devido aos fumos resultantes da combustão e há 26 pessoas que têm de ser realojadas, segundo Semedo Moreira.

O porta-voz da DGRSP acrescentou que um elemento da equipa de vigilância teve de ser encaminhado para o hospital por inalação de fumo.

Já o Comandante dos Bombeiros de Paço de Arcos, em declarações aos jornalistas, avançou que 25 pessoas tiveram de receber assistência médica. Destas, tiveram de ser transportadas para o Hospital Amadora-Sintra por inalação leve de fumos: dois enfermeiros, quatro guardas, um auxiliar e um recluso.

Segundo a base de dados da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, o alerta para a ocorrência foi dado às 15h26. No local chegaram a estar 72 operacionais e 27 viaturas dos bombeiros.