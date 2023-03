Na fronteira, a geografia inicial de Eduardo Lourenço no ano do seu centenário

Ia ser apenas um café rápido à porta do Quiosque Bar O Manelo em Vilar Formoso, aproveitando o sol que aquece o dia de Fevereiro ao ponto de confundir o Inverno com a Primavera, mas acabamos a falar do “deserto da Europa, esta região entre Sabugal, Almeida e Figueira [de Castelo Rodrigo]”. Quem o sentencia assim é João Sanches, chapéu de abas largas e sorriso franco: dos caramelos que se iam comprar a Espanha, aqui ao lado (e há-de passar um camião Transportes Caramelo), havemos de chegar a Eduardo Lourenço, com resultados inesperados. “Gosto muito de A Nau de Ícaro, senti que ele estava num lugar feliz quando o escreveu”, diz João Sanches quando lhe contamos o que estamos a fazer aqui neste território raiano - a percorrer a geografia inicial do pensador português no ano em que se celebra o seu centenário.

