Morreu o actor norte-americano Tom Sizemore, aos 61 anos

O actor norte-americano Tom Sizemore, conhecido pelos papéis nos filmes Heat - Cidade sob Pressão ​e O Resgate do Soldado Ryan, morreu na sexta-feira, após ter passado semanas hospitalizado na sequência de um aneurisma cerebral.

A notícia foi confirmada pelo porta-voz do actor ao canal de notícias CNN.

A família de Sizemore tinha divulgado esta semana um comunicado a anunciar que tinham de decidir "assuntos relacionados com o fim da vida" do actor, já depois de os médicos reconhecerem que não havia nada a fazer em relação ao seu estado de saúde.

O actor de 61 anos, natural de Detroit, atingiu o auge da carreira profissional nos anos 1990 e 2000, nos filmes Assassinos Natos (Natural Born Killers), Estranhos Prazeres e Pearl Harbor. No entanto, notabilizou-se ao interpretar Mike Horvath no filme sobre a Segunda Guerra Mundial sobre o resgate do soldado Ryan.

Sizemore lutou, ao longo de muito tempo, contra o vício das drogas e, ao longo de carreira, enfrentou uma série de problemas legais, tendo sido condenado, em 2003, por violência doméstica contra a ex-noiva, Heidi Fleiss.