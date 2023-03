Direcção Executiva quer manter “grande parte” das urgências infantis abertas à noite

A Direcção Executiva do SNS (DE-SNS) diz que quer manter abertas, durante o período nocturno, grande parte das urgências pediátricas. Está a decorrer um processo de reorganização das urgências pediátricas, que deverá ficar concluído na próxima semana, na sequência de reuniões deste organismo com as 12 entidades hospitalares que têm atendimento urgente para crianças. O anúncio desta reorganização foi feito pelo ministro da Saúde, depois de se saber que a urgência pediátrica do Hospital de Loures passou a encerrar a partir das 21 horas por causa da falta de profissionais.

“A estratégia de reorganização dos Serviços de Urgência de Pediatria médica na Região de Lisboa e Vale do Tejo, que será concluída na próxima semana, após longas semanas de trabalho com os profissionais das várias instituições, deverá manter abertos no período nocturno grande parte dos pontos da rede, visando assegurar a proximidade da população ao SNS”, diz a DE-SNS, numa nota enviada aos meios de comunicação.

Na mesma nota esclarece que “a reorganização dos Serviços de Urgência de Pediatria Médica na Região de Lisboa e Vale do Tejo está a ser ultimada em colaboração com as instituições hospitalares da Região, INEM, ARSLVT [Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo], Comissão Executiva para as Urgências Metropolitanas e Unidade Técnica Operacional dos Serviços de Urgência de Pediatria Médica.

O organismo liderado por Fernando Araújo afirma que a informação veiculada esta sexta-feira, “nomeadamente de que passariam a funcionar apenas 4 urgências pediátricas em período nocturno na Área Metropolitana de Lisboa, não corresponde ao plano que está a ser desenvolvido”. A informação foi avançada pelo jornal Expresso, que noticia que oito das 12 das urgências pediátricas “devem encerrar definitivamente no período nocturno, fins-de-semana e feriados”.

O semanário refere ainda que as equipas serão mobilizadas, caso seja necessário, para as quatro urgências que se manteriam a funcionar 24 horas, nos hospitais de Santa Maria, Dona Estefânia, Amadora-Sintra e Garcia de Orta (Almada), e que o plano deverá ficar praticamente decidido na reunião da DE-SNS com as várias entidades envolvidas agendada na terça-feira.

“A reorganização das respostas do Serviço Nacional de Saúde está a ser analisada com a tranquilidade, ponderação e diálogo necessários, em matérias complexas e que afectam de forma profunda a vida das pessoas”, afirma a DE-SNS no seu comunicado, referindo que “o reforço do trabalho em rede entre as equipas das instituições hospitalares e dos cuidados de saúde primários, assim como o planeamento atempado, constitui a estratégia adequada para assegurar uma cultura de previsibilidade, segurança e confiança para as crianças e adolescentes, as suas famílias e os profissionais de saúde”.

No início da semana, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, já tinha sido confrontado com a questão do encerramento das urgências pediátricas no Hospital de Loures, entre as 21h00 e as 9h00 e no fim-de-semana. “Sim, é verdade que no caso do Hospital de Loures o encerramento de uma parte dos serviços vai ocorrer mais cedo, apenas porque não há disponibilidade de profissionais”, disse na altura Manuel Pizarro, que lembrou que a DE-SNS “está a trabalhar na organização de um modelo de atendimento metropolitano” das urgências.

“Neste momento, existem em toda a área metropolitana de Lisboa 12 urgências de pediatria em funcionamento. Acho que podemos organizar melhor os serviços, garantindo um número de urgências que corresponda às necessidades, com a proximidade geográfica possível, mas que ao mesmo tempo corresponda à disponibilidade dos profissionais que existem para assegurar estes serviços”, afirmou em declarações aos jornalistas.