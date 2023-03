Auriol Dongmo mantém título europeu no peso em pista coberta

Ninguém conseguiu destronar Auriol Dongmo e a portuguesa revalidou, nesta sexta-feira, o título europeu em pista coberta no lançamento do peso. Em Istambul, na Turquia, a lançadora que representa Portugal desde 2020 liderou o concurso desde o início e conquistou a medalha de ouro pela segunda vez consecutiva.

Dongmo tem-se mostrado autoritária em pista coberta. Qualificou-se para esta final sem aparente dificuldade e, tal como fizera em Torun, em 2021, nos Europeus indoor, e em Belgrado, em 2022, nos Mundiais, suplantou toda a concorrência.

Começou a prova com um lançamento a 19,63m (ela, que tem 20,43m como melhor marca pessoal, obtida no ano passado), deixando a perseguidora directa a mais de um metro de distância. Dois ensaios depois, chegou aos 19,76m, a melhor marca europeia do ano por larga margem e, mesmo com a ligeira aproximação da alemã Sara Gambetta (18,83m), nunca viu o triunfo ser posto em causa.

O quinto lançamento de Dongmo ficou-se pelos 19,38m e o derradeiro ensaio mão lhe permitiu melhorar o registo. Mas o essencial estava feito e o favoritismo confirmado sem mácula.

Logo atrás, para além de Gambetta, na segunda posição do pódio, ficaram a sueca Fanny Roos, que arrecadou o bronze com 18,42m, e em quarto lugar terminou a portuguesa Jessica Inchude, com 18,33m, tendo chegado a ocupar provisoriamente a segunda posição durante a prova.